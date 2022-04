Louis Mezzasoma [Musique blues] – Soirée d’ouverture du Festival du Volcan du Montpeloux Saillant Saillant Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saillant

Louis Mezzasoma [Musique blues] – Soirée d’ouverture du Festival du Volcan du Montpeloux Saillant, 30 juin 2022, Saillant. Louis Mezzasoma [Musique blues] – Soirée d’ouverture du Festival du Volcan du Montpeloux Volcan du Montpeloux Lieu-dit Montpeloux Saillant

2022-06-30 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-30 Volcan du Montpeloux Lieu-dit Montpeloux

Saillant Puy-de-Dôme Saillant EUR Concert “Mercenary on tour” de Louis Mezzasoma. culture@ambertlivradoisforez.fr +33 4 73 95 47 06 https://www.vacances-livradois-forez.com/ Volcan du Montpeloux Lieu-dit Montpeloux Saillant

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saillant Autres Lieu Saillant Adresse Volcan du Montpeloux Lieu-dit Montpeloux Ville Saillant lieuville Volcan du Montpeloux Lieu-dit Montpeloux Saillant Departement Puy-de-Dôme

Saillant Saillant Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saillant/

Louis Mezzasoma [Musique blues] – Soirée d’ouverture du Festival du Volcan du Montpeloux Saillant 2022-06-30 was last modified: by Louis Mezzasoma [Musique blues] – Soirée d’ouverture du Festival du Volcan du Montpeloux Saillant Saillant 30 juin 2022 Puy-de-Dôme Saillant

Saillant Puy-de-Dôme