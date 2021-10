Louis MATUTE Large Ensemble Sunset & Sunside, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Louis Matute est un jeune musicien débordant d’énergie et d’appétit.

Depuis plusieurs années, il est à la tête de son propre groupe qui s’inspire des formes les plus actuelles du jazz en y intégrant des éléments de musique latino-américaine. Il y a dans ce projet une volonté de retranscrire la beauté et la violence de ce monde à travers une musique avec laquelle ils écrivent l’histoire de leur propre folklore. Leur dernier album How Great this World Can Be sorti en 2020 a été largement salué par la presse en Suisse et en France. Accompagné par la nouvelle génération des musiciens du jazz suisse, nul doute que le Genevois a tout pour construire une solide carrière.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3711/7823/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-25T19:30:00+01:00_2021-11-25T20:30:00+01:00