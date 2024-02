Louis Marie Pellé (1900-1944): souvenirs d’un résistant Plateau des Capucins Brest, vendredi 23 février 2024.

Louis Marie Pellé (1900-1944): souvenirs d’un résistant Plateau des Capucins Brest Vendredi 23 février, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-23 10:00

Fin : 2024-02-23 11:30

Le dossier de Louis-Marie Pellé est conservé au Service historique de la Défense sous la cote AC 21 P 385156. Vendredi 23 février, 10h00 1

https://fb.me/e/1HCW9wLJG

Si le dossier de M. Louis-Marie Pellé est constitué de 11 pages recto/verso, il porte en lui une dimension mémorielle très importante .

Sensible au plaidoyer du député Didier Le Gac pour mieux éclairer les informations disponibles concernant Louis-Marie Pellé inscrit dans la base des victimes civiles (1939-1945) et le rôle des gendarmes du Conquet pour cacher des juifs dans les campagnes du Nord-Finistère, la secrétaire d’État Patricia Mirallès a permis de faire avancer ce dossier.

Plateau des Capucins Brest Brest 29200 Finistère