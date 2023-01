Louis Louis Les Disquaires, 1 mars 2023, Paris.

Le mercredi 01 mars 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Accès concert : 5 EUR

Louis Louis, musique électronique et new-wave à découvrir le 1 mars !

Louis et Louis se rencontrent en 2019 dans les nuits bruxelloises. Tous deux musiciens et compositeurs depuis plusieurs années, ils décident alors d’aller bricoler et expérimenter différents types de sonorités dans une cave. De cette recherche, naîtra Louis Louis, un duo qui oscille entre musique électronique, pop et new-wave chanté en français. Diffusant une production autant intimiste que dynamique, ils entremêlent leurs voix et recherchent des images cinématographiques et organiques à l’aide de synthétiseurs et guitares modulées. Le mot d’ordre : créer une identité différente pour chaque chanson et ne pas se limiter à un genre précis.

Après leur single « Film Bleu » sorti en octobre, ils sortiront leur premier album en autoproduction début 2023.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

