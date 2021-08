Paris Petit Bain Paris LOUIS JUCKER (solo) + JONI ÏLE Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

LOUIS JUCKER (solo) + JONI ÏLE Petit Bain, 19 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 19 août 2021

de 18h à 0h

gratuit

LOUIS JUCKER (solo) + JONI ÏLE joueront à Petit Bain le 19 Aout 2021 LOUIS JUCKER (solo) Louis Jucker est un auteur compositeur et activiste do it yourself originaire de La Chaux de Fonds en Suisse. En solo, il chante des chansons intimistes oscillant entre folk expérimentale et rock lofi. Ses nombreux albums et Ep’s sont tous publiés par le label Hummus Records, qu’il a contribué à fonder il y a une dizaine d’années avec Jona Nido. JONI ÏLE Parfois ça va, souvent je fais de la pop. J’écris des cartes postales en pensant à des ami.es, un soir d’été, allongée sur le lit Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-08-19T18:00:00+02:00_2021-08-20T00:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris