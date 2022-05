Louis-Jean Cornier Les trois baudets Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Louis-Jean Cornier Les trois baudets, 27 mai 2022, Paris. Le vendredi 27 mai 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Prévente 12€ • Sur place 15€

Le 27 mai, Les trois Baudets vous propose deux concerts : Louis-Jean Cormier et Ryan Egan. Prenez vos places ! Louis-Jean Cormier Après deux ans d’attente, Louis-Jean Cormier, accompagné de sa guitare, nous offre un spectacle intime entremêlant les chansons tirées de ses deux plus récents albums. Avec son jeu de guitare singulier et sa voix sincère, les chansons empruntent de nouvelles avenues. Nous n’aurons jamais vu d’aussi près l’âme et le coeur de cet auteur-compositeur des plus ancrés de son époque. Ryan Egan Ryan Egan brouille les frontières de différents genres musicaux, du soft-disco, r&b, et du rock indé. L’artiste américain prolifique à la voix de crooner soul présentera ses nouveaux morceaux sur la scène des Trois Baudets. Les trois baudets 64 boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/louis-jean-cormier-2-ryan-egan

Les Trois Baudets

