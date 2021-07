Bagneux Parc du Puits Saint-Étienne Bagneux, Hauts-de-Seine Louis Jallu Parc du Puits Saint-Étienne Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

C’est au cours de ses études au Conservatoire de Gennevilliers que Louise Jallu se découvre une passion pour le bandonéon. Elle compte déjà parmi les interprètes les plus créatifs du genre. En 2012, elle crée sa propre formation, Tango Carbón, qui se veut un véritable laboratoire des formes du tango. Désireuse de toujours repousser les limites du tango, elle se nourrit auprès d’artistes de référence, qu’il s’agisse de Bernard Cavanna, Jacques Rebotier ou Gustavo Beytelmann. Avec son premier album, Francesita, elle rend hommage à ces femmes condamnées à vivre et mourir dans les bordels d’Argentine, dont certaines ont donné leur nom à des thèmes emblématiques du Tango : La Negra, Griseta… Francesita. Véritable révélation du tango moderne, Louise Jallu réussit à transmettre la tradition tout en renouvelant le genre. _Louise Jallu, jeune bandéoniste virtuose : la force et les larmes du tango._ Des mots de Minuit, France TV Infos Louise Jallu, jeune bandéoniste virtuose : la force et les larmes du tango. Parc du Puits Saint-Étienne 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine

