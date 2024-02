Louis Jadot Dégustation spéciale Hospices de Nuits-Saint-Georges autour de l’appellation Gevrey-Chambertin Maison Louis Jadot Beaune, samedi 9 mars 2024.

A l’occasion de la vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges, nous vous proposons une visite suivie d’une dégustation autour du village de Gevrey-Chambertin au sein de la Maison Louis Jadot à Beaune.

Cette dégustation de 8 vins débutera par la découverte de deux villages de la Côte de Nuits en blanc (Fixin et Marsannay), et sera suivie de 6 vins de la commune de Gevrey-Chambertin en appellations Village, Premiers Crus et Grands Crus. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09 19:30:00

Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté visit@louisjadot.com

