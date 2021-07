Paris Église Saint-Merry Paris Louis GUÉRIN-LESCOP, piano Église Saint-Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musique classique – Pièces d’Alexandre-Pierre-François Boëly, Camille Saint-Saëns, Déodat de Séverac, Francis Poulenc et Ernest Chausson Louis Guérin-Lescop, piano Louis Guérin-Lescop commence son cursus musical au Conservatoire de La Rochelle, dans la classe de piano de Thérèse Diette ; il y étudie également l’analyse et l’écriture (harmonie, contrepoint, composition). Il obtient son Diplôme d’Études Musicales de piano en 2014, en même temps qu’une Licence de lettres.

Ensuite, il poursuit son cursus musical à l’École Normale de Musique de Paris dans la classe de Françoise Thinat, et y obtient un diplôme d’enseignement. Il y suit par ailleurs les cours d’Histoire de la Musique et de Musique de Chambre. Il se perfectionne par la suite à la Schola Cantorum de Paris dans la classe de Billy Eidi.

Enfin, il est lauréat du Concours de piano de Brest et se produit régulièrement, ayant eu l’occasion de jouer notamment salle Cortot, ainsi que lors du Festival « Classique au port » à La Rochelle. Concerts -> Classique Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact :Accueil Musical concerts@saintmerry.org

