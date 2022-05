Louis Gervais, un paysagiste lorrain dans l’Europe des Lumières Jardins du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

le vendredi 3 juin à 18:00

Chapelle du château de Lunéville

Le paysagiste Louis Gervais (1702-1756) est connu pour son travail important à la cour de Vienne sur les traces de l'empereur François Ier, dernier duc héréditaire de Lorraine. Avant cette carrière européenne, il a déjà donné des marques de son talent en Lorraine. C'est à la faveur de récentes découvertes dans les archives que son rôle dans la genèse du parc des Bosquets, l'écrin de verdure du château de Lunéville, peut aujourd'hui être mis en lumière, parmi d'autres créations remarquables.

Une conférence de Thierry Franz et Audrey Fischer du musée du château de Lunéville

