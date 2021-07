Blois Place du Château Royal de Blois Blois, Loir-et-Cher Louis et Anne Place du Château Royal de Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

du mercredi 21 juillet au mercredi 28 juillet

Cette balade contée en costumes est animée par Anne de Bretagne en costumes qui vous emmène, au fil de la déambulation, sur les lieux principaux de son séjour à Bois tout en vous contant les péripéties de sa vie de reine.

15 € (adulte) 10 € (enfant)

Balade contée autour du Château Royal, dans les jardins d’Anne de Bretagne, Bastion du Roy, jardin des simples et fleurs royales Place du Château Royal de Blois place du château Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T15:30:00 2021-07-21T16:45:00;2021-07-25T15:30:00 2021-07-25T16:45:00;2021-07-28T15:30:00 2021-07-28T16:45:00

