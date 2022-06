« Louis de Funès en fait tout un plat ! » Exposition la gastronomie Saint-Raphaël Saint-Raphaël Catégories d’évènement: 83700

Saint-Raphaël

« Louis de Funès en fait tout un plat ! » Exposition la gastronomie Saint-Raphaël, 22 juin 2022, Saint-Raphaël. « Louis de Funès en fait tout un plat ! » Exposition la gastronomie Rue Waldeck Rousseau Musée Louis de Funès Saint-Raphaël

2022-06-22 – 2022-05-31 Rue Waldeck Rousseau Musée Louis de Funès

Saint-Raphaël 83700 EUR Du 25 juin 2022 au 31 mai 2023, le musée Louis de Funès consacrera sa deuxième exposition temporaire à la gastronomie française. acc.louisdefunes@ville-saintraphael.fr +33 4 98 11 25 80 https://museedefunes.fr/ Rue Waldeck Rousseau Musée Louis de Funès Saint-Raphaël

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 83700, Saint-Raphaël Autres Lieu Saint-Raphaël Adresse Rue Waldeck Rousseau Musée Louis de Funès Ville Saint-Raphaël lieuville Rue Waldeck Rousseau Musée Louis de Funès Saint-Raphaël Departement 83700

Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-raphael/

« Louis de Funès en fait tout un plat ! » Exposition la gastronomie Saint-Raphaël 2022-06-22 was last modified: by « Louis de Funès en fait tout un plat ! » Exposition la gastronomie Saint-Raphaël Saint-Raphaël 22 juin 2022 83700 Saint-Raphaël

Saint-Raphaël 83700