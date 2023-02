LOUIS DE FUNES EN CINE-CONCERT LES FILMS EN CONCERT SYMPHONI GRAND REX, 22 avril 2023, PARIS.

OVERLOOK EVENTS PRESENTE : (Lic. 2-1098676 & 3-1098677) LOUIS DE FUNES EN CINÉ-CONCERT LES GRANDS CLASSIQUES DE L’ACTEUR PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CONCERT SYMPHONIQUEEN ACCORD OFFICIEL AVEC LA FAMILLE DE FUNÈS PREMIÈRE NATIONALE AVANT TOURNÉE Les places « Carré Or » permettent une entrée anticipée, un placement idéal, ainsi que le livre officiel du concert offert Un programme du concert est également offert à tous les spectateurs Pour la première fois et en accord avec la famille de Funès, Overlook Events est heureux de vous présenter ce ciné-concert exceptionnel retraçant l’œuvre de l’acteur préféré des français, Louis de Funès. À cette l’occasion, ce sont 25 films parmi ses œuvres les plus célèbres qui sont présentés, avec un écran géant diffusant les meilleurs passages de Louis de Funès et un orchestre & chœur symphonique interprétant les meilleures musiques. De L’Aile ou la Cuisse à la saga des Gendarmes, en passant par La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob, Oscar, L’Homme Orchestre, Le Corniaud, Hibernatus, Pouic Pouic ou encore La Grande Vadrouille, retrouvez ce spectacle familial hommage à Louis de Funès ! Écran, musiciens, lumières, effets sonores et dialogues-clés seront entièrement synchronisés pour un show exceptionnel, issu d’un travail d’un an et demi de développement, dont la qualité technique et artistique donnera lieu à un résultat scénique de haute très exigence. OVERLOOK EVENTS Création Indépendante et Engagée Overlook Events est une société de production basée à Paris, spécialisée dans les grands concerts orchestraux jusqu’au récitals de piano virtuose, dont elle offre une expertise en Europe et dans le monde via de nombreuses créations originales et des tournées impliquant des créatifs français, fondé par Cédric Littardi, Yoann Berger et Romain Dasnoy. Overlook Events initie les concerts officiels et originaux en Europe avec Joe Hisaishi, Danny Elfman et John Williams, en plus d’être créateur des shows tels que l’Hommage à Daft Punk, Dragon Ball, Saint Seiya, Assassin’s Creed, Paris Games Week ou encore TV Series Live. Elle assure au public une scène de qualité avec des musiciens de grands talents pour des expériences immersives hors-du-commun. Avec son label Torpedo Productions, Overlook Events est aussi très actifs sur les scènes internationales jazz, soul, hip-hop, k-pop, j-pop et musique du monde.

GRAND REX PARIS 1, bd Poissonnière Paris

