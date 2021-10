Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe Louis dans la vie : projection et rencontre avec la réalisatrice Marion Gervais Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

“Le Mois du doc se déroule chaque année simultanément dans des centaines de villes et villages en France et dans le réseau culturel à l’étranger, rassemblant plus de 150 000 spectateur·rices.” **Au Mans**, le réseau des médiathèques organise 3 projections autour du thème “**Être adolescent aujourd’hui”**, et vous propose de rencontrer les réalisatrices de ces trois documentaires. **Projection 3** _: Louis dans la vie (durée 75min)_ Louis a 18 ans. 18 ans pendant toute une année. Il se fraye une route dans sa toute jeune vie d’adulte. Sortir de son statut d’ado marqué par la petite délinquance et choisir, autant qu’il le peut, l’entrée dans sa vie. Du côté des possibles il y a Héloïse, son amoureuse, la recherche d’un appartement, le CAP et du surf sur l’océan pour reprendre son souffle. S’éloigner de la brutalité du monde. Côté sombre, une façon d’en découdre. La juge et son employeur l’ont à l’oeil. Mais Louis est particulier. C’est une belle personne. La projection du cocumentaire sera suivie d’une rencontre avec Marion Gervais.

