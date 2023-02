LOUIS COLE DE ROMA, 25 mai 2023, BORGERHOUT.

LOUIS COLE DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 20:00 (2023-05-25 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Zijn goede vriend Thundercat noemde hem « één van de beste muzikanten van Los Angeles » en ook andere grote namen als Flying Lotus, Ariel Pink en Bob Mintzer steken de loftrompet over Louis Cole. De Amerikaanse multi-instrumentalist en singersongwriter ronde in 2009 zijn jazzopleiding af aan de befaamde USC Thornton School of Music en scoorde niet veel later zijn eerste successen als medeoprichter van de electronicaduo Knower. Dankzij samenwerkingen met Thundercat, Seal en Snarky Puppy ging de bal ook voor zijn soloproject aan het rollen en bracht de muzikant ondertussen zes albums uit op invloedrijke platenlabels als Brainfeeder en Ninja Tune.

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

Zijn goede vriend Thundercat noemde hem « één van de beste muzikanten van Los Angeles » en ook andere grote namen als Flying Lotus, Ariel Pink en Bob Mintzer steken de loftrompet over Louis Cole. De Amerikaanse multi-instrumentalist en singersongwriter ronde in 2009 zijn jazzopleiding af aan de befaamde USC Thornton School of Music en scoorde niet veel later zijn eerste successen als medeoprichter van de electronicaduo Knower. Dankzij samenwerkingen met Thundercat, Seal en Snarky Puppy ging de bal ook voor zijn soloproject aan het rollen en bracht de muzikant ondertussen zes albums uit op invloedrijke platenlabels als Brainfeeder en Ninja Tune.

.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici