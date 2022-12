Louis Cole Big Band La Cigale, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif Unique : 30 EUR

Louis Cole est de retour en Europe pour tout peter !

Quand il ne brille pas par ses albums solo créatifs, il s’affaire à écrire le futur du jazz et du funk avec des explorateurs sonores comme Thundercat, Genevieve Artadi (avec qui il forme le duo Knower depuis 2009), Sam Gendel, Sam Wilkes, Jacob Mann ou Pedro Martins. Quatre ans après après Time et l’EP Live Sesh and Xtra Songs, le batteur et maitre es groove de la scène californienne et multi instrumentiste surdoué, signe un nouveau projet de vingt titres à la créativité sans limite. À consommer sans modération, supplément chantilly pour les plus courageux.

La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

https://louiscole.bandcamp.com/ https://www.facebook.com/LouisColeRules https://my.weezevent.com/louis-cole-big-band

Louis Cole Big Band