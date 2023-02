LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR EN NOIRES ET BLANCHES LE PONANT PACE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR EN NOIRES ET BLANCHES LE PONANT, 2 mars 2023, PACE. LOUIS CHEDID & YVAN CASSAR EN NOIRES ET BLANCHES LE PONANT. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 39.5 à 39.5 euros. Printemps Musical en Pays Roannais présente : ce concert. Le répertoire de Louis Chedid revisité en piano-voix ! Louis Chedid a proposé à Yvan Cassar de revisiter son riche répertoire. Yvan Cassar, pianiste, chef d'orchestre, arrangeur de génie a travaillé avec des artistes aussi différents que Johnny Hallyday, Claude Nougaro, Mylène Farmer, Roberto Alagna, Charles Aznavour… « Je compose plutôt mes chansons à la guitare, dit Louis Chedid, et l'idée de les entendre arrangées au piano par un tel virtuose m'a tout de suite attiré. Je suis un autodidacte complet et lui, outre sa façon de jouer de son instrument et d'arranger les morceaux, est un technicien hors pair totalement ouvert à l'univers des compositeurs. » « D'Ainsi soit-il » aux « Absents ont toujours tort », les chansons courent en équilibre sur le fil de l'émotion. Intenses et légères. Comme si c'était la première fois. Sur scène, le spectacle proposera une scénographie originale autour des pianos, des arrangements totalement nouveaux des nombreux succès de Louis Chedid.N° téléphone accès PMR : 06 42 52 70 93 Yvan Cassar, Louis Chedid Votre billet est ici LE PONANT PACE 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ille-et-Vilaine

