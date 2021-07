Louis Chedid, « Tout ce qu’on veut de la vie », chansons françaises. La Loco, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

Louis Chedid, « Tout ce qu’on veut de la vie », chansons françaises.

La Loco, le dimanche 10 octobre à 17:00

Plus de 40 ans de carrière et toujours cette énergie positive. Louis Chedid n’en reste pas moins l’une des figures emblématiques de la scène française. Sept ans après son dernier album, Louis Chedid revient avec onze chansons finement ciselées, personnelles et attachantes. Un album, son 23ème, juste et élégant qui sait parler de sujets profonds de manière douce et légère. Ce sera aussi l’occasion d’écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant toutes ces décennies.

De 9 à 28 €. Information et billetterie : Maison des services 12 rue Voltaire Mézidon-Canon

« je ne fais jamais de disque pour faire un disque mais parce que j’en ai besoin ».

La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:30:00