LOUIS CHAPPEY
Debout Dehors La Nuit

Il existe un humour de jour et un humour de nuit ! Louis Chappey avec abattage, précision, sourire aux lèvres, développe cette philosophie à travers un spectacle audacieux où les vannes s'enchainent sans discontinuer. Venez assister à ses aventures où ses diverses rencontres alimentent sa réflexion au fil de la nuit. L'artiste est charismatique, membre du Jamel Comedy Club, connu pour ses chroniques sur Clique TV, vous propose de découvrir son premier spectacle dans la salle mythique du Point Virgule.

Mise en scène : Thierno Thioune
Télérama : « Percutant de drôlerie »

LE POINT-VIRGULE PARIS
7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE
Paris
6 mai 2023, 21:15
Tarif : 22.0 euros

LOUIS CHAPPEY

