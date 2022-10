Louis Boulanger, peintre rêveur Maison de Victor Hugo, 10 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 10 novembre 2022 au dimanche 05 mars 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant De 6 à 9 euros

Louis Boulanger (1806-1867) fut, de tous les peintres du cénacle romantique, le plus proche de Victor Hugo. Le Musée qui conserve plus de 190 œuvres de l’artiste est le lieu le plus légitime pour lui rendre hommage et le faire redécouvrir par une exposition monographique.

Louis Boulanger (1806-1867) est, de tous les peintres du cénacle romantique, le plus proche de Victor Hugo. Mais ses amitiés avec nombre d’écrivains comme Alexandre Dumas, Balzac… ou de peintres comme les frères Devéria, Eugène Giraud… en font un personnage central de l’époque. Par le grand succès qu’il obtient au salon de 1827 il devient l’un des points de mire de sa génération. Son œuvre diverse – peinture, lithographie, maquettes de costumes pour le théâtre, illustration, décors – révèle l’un des principaux inventeurs du romantisme dont il explore tout le spectre depuis les visions frénétiques et violentes jusqu’aux sujets littéraires plus légers.

Son travail évolue au tournant des années 1830-1840, avec une inspiration poétique plus marquée par Pétrarque. Il obtient de nombreuses commandes religieuses et de décors, puis en 1860, est nommé à la direction de l’école des Beaux-Arts et du musée de Dijon.

D’un tempérament mélancolique, Louis Boulanger ne s’est pas toujours soucié de consolider ses succès et très vite s’impose l’idée que le peintre s’est laissé étouffer par sa trop grande proximité avec Victor Hugo.

L’ambition de l’exposition est de combattre cette vision réductrice en montrant toute la richesse et la qualité constante de l’œuvre dans ses différentes facettes. De nombreuses œuvres inédites ou restaurées pour l’occasion permettront cette redécouverte de l’un des maîtres et pionniers du romantisme.

Commissaire général : Gérard Audinet, directeur des Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

Commissaire scientifique : Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr

©Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey Paris Musées Louis Boulanger, Orientale