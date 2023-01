Louis Barreau Théâtre Châtillon Clamart, 28 janvier 2023, Châtillon.

Le samedi 28 janvier 2023

de 18h30 à 21h00

. gratuit sous condition

Violence sourde et infinie délicatesse. Deux pièces qui ont en commun l’attrait puissant pour la musique dite classique, Schubert et Bach…

La soirée est composée de deux pièces qui ont en commun l’attrait puissant pour la musique dite classique, Schubert et Bach, duo gagnant, et la joie de la composition chorégraphiée comme un exercice presque spirituel.

ARPEGGIONE et CANTATES/2 déploient les parcours précis et la gestuelle signée du jeune chorégraphe. Elles tendent vers un enchantement, un entraînement altier et élégant, même, surtout ARPEGGIONE qui, sans cacher ses zones sombres laisse filtrer les lueurs éclatantes du vivant.

La danse considérée comme une stratégie savante et humaine, en chair et en esprit, dédiée à la révélation d’une autre réalité, source d’enseignement, dévoile une oasis inespérée.

Théâtre Châtillon Clamart 3, rue Sadi Carnot 92320 Châtillon

Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver http://bienfait.micadanses.com/billetterie/

© Thibault Montamat Didier Olivré Louis Barreau, ARPEGGIONE