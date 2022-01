Louis AUBERT expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 1 juin 2022, Vains.

Louis AUBERT expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

2022-06-01 – 2022-06-30 Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard

Vains Manche Vains Manche

Ne cherchez pas dans ma peinture une reproduction fidèle de la réalité. Même si certains lieux emblématiques du Sud Manche (la Baie du Mont-Saint-Michel, le phare d’Agon-Coutainville ou encore les cabanes de Gouville) y sont souvent conviés.

Mon travail actuel prend une tournure plus technique, à la recherche de textures, d’ambiances et de lumières.

Dans mes photos, l’aspect ornithologique et la rareté de l’oiseau m’importe peu. Ce qui m’intéresse, ce sont les ambiances brumeuses du matin, les mouvements captés en utilisant la vitesse adéquate, etc…

Louis AUBERT

Rencontres avec l’artiste : mardi 31 mai, de 16h30 à 18h30 / jeudi 02 juin, de 15h à 17h / samedi 04 juin, de 16h à 18h (vernissage) / samedi 25 juin, de 15h à 17h / dimanche 26 juin, de 15h à 17h / mercredi 29 juin, de 15h à 17h.

Ne cherchez pas dans ma peinture une reproduction fidèle de la réalité. Même si certains lieux emblématiques du Sud Manche (la Baie du Mont-Saint-Michel, le phare d’Agon-Coutainville ou encore les cabanes de Gouville) y sont souvent conviés.

Mon…

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/

Ne cherchez pas dans ma peinture une reproduction fidèle de la réalité. Même si certains lieux emblématiques du Sud Manche (la Baie du Mont-Saint-Michel, le phare d’Agon-Coutainville ou encore les cabanes de Gouville) y sont souvent conviés.

Mon travail actuel prend une tournure plus technique, à la recherche de textures, d’ambiances et de lumières.

Dans mes photos, l’aspect ornithologique et la rareté de l’oiseau m’importe peu. Ce qui m’intéresse, ce sont les ambiances brumeuses du matin, les mouvements captés en utilisant la vitesse adéquate, etc…

Louis AUBERT

Rencontres avec l’artiste : mardi 31 mai, de 16h30 à 18h30 / jeudi 02 juin, de 15h à 17h / samedi 04 juin, de 16h à 18h (vernissage) / samedi 25 juin, de 15h à 17h / dimanche 26 juin, de 15h à 17h / mercredi 29 juin, de 15h à 17h.

Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Jean-le-Thomas Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie