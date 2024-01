LOUIS ARMSTRONG MEMORY LE BAL BLOMET Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 22 EUR

Tarif Réduit : 15 EUR

Un concert gorgé de surprises pour faire revivre Louis Armstrong, meilleur ambassadeur du jazz à travers le monde !

On ne présente plus le grand musicien Louis Armstrong. Né le 04 /08/1901 à la Nouvelle Orléans. Décédé le 06/07/1971 à New York. Son talent de trompettiste, son charisme et ses qualités scéniques ont forgé au fil du temps sa renommée internationale.

LOUIS ARMSTRONG restera le meilleur ambassadeur du jazz à travers le monde.

Afin de le représenter dignement nous vous proposons l’orchestre Louis Armstrong Memory composé de talentueux musiciens européens.

Joë SANTONI : Guitariste de formation, débute la trompette à l’âge de 24 ans et rapidement en fait son instrument principal. Inspiré du hot jazz des années 30, Joé emmène cet orchestre dans un style de jazz très dynamique et authentique avec ses envolées de trompette rappelant le phrasé de Louis Armstrong.

Eldar TSALIKOV : Né en 1993 en Russie, commence à jouer du saxophone à l’âge de 9ans à l’école de jazz pour enfants. A 17 ans, obtient son diplôme de la Jazz School et décide de poursuivre ses études en Allemagne à l’université de Berlin. Depuis 2005, il se produit à la clarinette et au saxophone dans toute l’Europe et rejoint cette formation « Louis Armstrong Memory ».

Benoît de Flamesnil : Grâce à son talent, devient l’un des trombonistes les plus demandés du jazz traditionnel français. Passionné par les maîtres de l’instrument que l’on retrouve chez Duke Ellington, Count Basie et bien d’autres, s’inspire plus particulièrement de son idole Vic Dickenson. Il tient bien sa place de tromboniste pour cet hommage à Louis Armstrong.

Jean-Baptiste FRANC : Pianiste talentueux, issu d’une famille de musiciens, surnommé « little Fats » par Al Casey guitariste de Fats Waller et a eu le privilège de jouer avec Arwell Shaw contrebassiste de Louis Armstrong et a obtenu le 1er prix au concours international de piano stride organisé par l’université Ole Miss du Mississippi en 2018.

David HERMLIN : Originaire de Berlin, le benjamin du groupe est un fantastique batteur, chanteur, showman et danseur rappelant Jo Jones, Cab Calloway et les Nicolas Brothers avec une énergie débordante sur scène et une classe absolue, David nous replonge dans les années folles.

Gilles CHEVAUCHERIE : Unanimement reconnu comme l’un des meilleurs contrebassistes français. Après ses débuts au banjo il intègre à la contrebasse en 1970 « les Haricots Rouges », célèbre formation de jazz nouvelle Orléans. Pratique le Slap, façon d’exercer une tension sur les cordes pour les faire claquer sur le manche et produisant un effet rythmique extraordinaire.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/jean-baptiste-franc

