LOUIS 1ER ROI DES MOUTONS CIE LES PETITES DON QUICHOTTE
THEATRE TRAVERSIERE, 5 avril 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-04-05, 14:30. Tarif : 22.0 euros.

THEATRE TRAVERSIERE présente ce spectacle Mêlant texte, marionnette et musique, une fable animalière irrésistiblement drôle (et philosophique) sur la vanité du pouvoir ; où domine la nature… souveraine.

Louis le mouton paît tranquillement dans son pré lorsqu'une couronne portée par le vent atterrit à ses pieds. Il pose la couronne sur sa tête, se dresse sur ses pattes arrière et s'autoproclame Louis 1er, Roi des moutons. Se laissant griser par le pouvoir, dans l'indifférence pourtant totale de ses congénères, le bon roi se transforme en despote. Jusqu'à ce que le vent souffle à nouveau et…

Louis 1er Roi des Moutons se moque joliment de la monarchie absolue et de son décorum ridicule, de sa dérive arbitraire. Le mouton, réputé placide, se révèle ici redoutable. Une fois le spectateur bien captivé, la dernière page se découvre alors avec un ravissement qu'il n'avait pas anticipé : la boucle des tyrans est bouclée, pour le pire et pour le rire.

THEATRE TRAVERSIERE PARIS
15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE

Catégorie d'Évènement: Paris
Lieu: THEATRE TRAVERSIERE
Adresse: 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE
Ville: PARIS
Tarif: 22.0 euros

