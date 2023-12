Après-midi jeux de société Louin, 31 décembre 2023, Louin.

Louin Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

« Si on se retrouvait au Café de l’Union à partir de 15 h le dimanche, pour se réunir autour des jeux ? Jeux de cartes, de stratégie, de lettres. Venez avec ou sans vos jeux mais ne restez pas seul(e) ! « . De nombreuses animations sont proposées au Café de Louin : le tricopapotage le mercredi et le vendredi, à 15 h, les ateliers couture un lundi sur deux à 14 h 30, le franglais le dimanche matin… Retrouvez le planning complet dans les images. Contact 06 25 61 48 80..

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par CC Airvaudais Val du Thouet