La ruche fête Noël Louin, 9 décembre 2023, Louin.

Louin,Deux-Sèvres

Rendez-vous le 9 décembre pour fêter Noël ! L’association la Ruche Louinaise organise une vente de décorations de Noël, une pêche à la ligne, une buvette, des ateliers bricolage, un espace bourse aux jouet, le samedi 9 décembre, à partir de 14 h, à la salle des fêtes de Louin. Si vous souhaitez participer à la bourse aux jouets (inscription gratuite, pas de droit de table) ou pour tout autre renseignement, appelez le 06 70 98 58 97..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Christmas on December 9! The Ruche Louinaise association is organizing a sale of Christmas decorations, angling, a refreshment stand, craft workshops and a toy fair on Saturday December 9, from 2 pm, at the Louin village hall. If you would like to take part in the toy fair (free registration, no table fee) or for any other information, please call 06 70 98 58 97.

Ven a celebrar la Navidad el 9 de diciembre La asociación Ruche Louinaise organiza una venta de adornos navideños, pesca con caña, un puesto de refrescos, talleres de artesanía y una feria del juguete el sábado 9 de diciembre, a partir de las 14.00 h, en el ayuntamiento de Louin. Si desea participar en la feria del juguete (inscripción gratuita, sin coste de mesa) o cualquier otra información, llame al 06 70 98 58 97.

Wir treffen uns am 9. Dezember, um Weihnachten zu feiern! Der Verein La Ruche Louinaise organisiert am Samstag, den 9. Dezember ab 14 Uhr im Festsaal von Louin einen Verkauf von Weihnachtsdekorationen, ein Angeln, einen Getränkestand, Bastelworkshops und eine Spielzeugbörse. Wenn Sie an der Spielzeugbörse teilnehmen möchten (kostenlose Anmeldung, keine Tischgebühr) oder weitere Informationen benötigen, rufen Sie bitte unter 06 70 98 58 97 an.

Mise à jour le 2023-11-13 par CC Airvaudais Val du Thouet