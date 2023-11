Dessinez, c’est gagné, version Ruche Louin, 17 novembre 2023, Louin.

Louin,Deux-Sèvres

L’association la Ruche Louinaise propose de nombreuses animations au sein du Café de L’Union à Louin. Ce vendredi 17 novembre, « Dessinez, c’est gagné, version Ruche », à 19 h, avec un fish & chips en parallèle. Découvrez le programme complet du mois de novembre de novembre dans les images. Contact 06 25 61 48 80..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Ruche Louinaise association offers a wide range of events at the Café de L’Union in Louin. This Friday, November 17, « Dessinez, c’est gagné, version Ruche », at 7 p.m., with fish & chips at the same time. See the full November program in the pictures. Contact 06 25 61 48 80.

La asociación Ruche Louinaise organiza varios actos en el Café de L’Union de Louin. Este viernes 17 de noviembre, « Dessinez, c’est gagné, version Ruche », a las 19.00 h, con fish & chips a la misma hora. Consulte el programa completo de noviembre en las imágenes. Contacto 06 25 61 48 80.

Der Verein La Ruche Louinaise bietet im Café de L’Union in Louin zahlreiche Veranstaltungen an. Diesen Freitag, den 17. November, heißt es um 19 Uhr « Dessinez, c’est gagné, version Ruche » (Zeichnen, gewinnen, Version Bienenstock), parallel dazu gibt es Fish & Chips. Entdecken Sie das vollständige Programm für den Monat November in den Bildern. Kontakt 06 25 61 48 80.

Mise à jour le 2023-11-13 par CC Airvaudais Val du Thouet