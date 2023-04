Vide grenier Rue du Stade, 4 juin 2023, Louin.

Un vide grenier ainsi qu’un marché de producteurs locaux auront lieur le 4/06 au stade de Louin à partir de 7h. 5€ la case réservations au (06 28 18 01 45 ou 06 66 52 54 69).

Buvette et restauration sur place..

2023-06-04

Rue du Stade

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A flea market and a market of local producers will take place on the 4/06 at the Louin stadium from 7am. 5? per box, reservations at (06 28 18 01 45 or 06 66 52 54 69).

Refreshments and food on site.

Un mercadillo y un mercado de productores locales tendrán lugar el 4/06 en el estadio de Louin a partir de las 7h. 5? por palco para reservas (06 28 18 01 45 o 06 66 52 54 69).

Refrescos y catering in situ.

Ein Flohmarkt und ein Markt mit lokalen Produzenten finden am 4. Juni ab 7 Uhr im Stadion von Louin statt. 5? im Feld Reservierungen unter (06 28 18 01 45 oder 06 66 52 54 69).

Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-04-18 par CC Airvaudais Val du Thouet