Vincent Moon présente une création de 5 pièces sonores, d’une heure chacune, diffusées gratuitement et en exclusivité durant le mois d’août à la REcyclerie. Basées sur ses propres enregistrements pour la Collection Petites Planètes (en collaboration avec Priscilla Telmon), le cinéaste ré-explore ses archives d’un point de vue purement sonore – un voyage au casque, de rites funéraires du Mato Grosso à des prières soufis de Pankisi, d’une messe de Pâques à Gondar à une tablée en Adjarie, un voyage sensoriel autour d’un monde ré-imaginé. En plus de ces 5 sessions d’écoutes intimistes, Vincent Moon sera en live le samedi 21 août sur les voies ferrées de la Petite Ceinture. LES RENDEZ-VOUS : Origines des mondes Sam. 14 août : 18h-19h Voyage sonore autour des pratiques indigènes contemporaines et du chamanisme global. Le Grande Messe Dim. 15 août : 11h-12h C’est dimanche, c’est jour de messe – d’une église éthiopienne à une caverne russe, des rythmes hybrides de Bahia aux chants de la Fraternité de Jérusalem… Vincent Moon Live Sam. 21 août : 22h-23h Concert live de Vincent Moon à vivre au casque sur les rails de la Petite Ceinture Les Souffles Dim. 22 août : 14h-15h La respiration soufie, la circularité des cérémonies, la poésie de Rumi… des montagnes de Tchétchénie aux rues de Jakarta, la voix mystique de l’Islam perpétue l’amour du divin et de la connexion à l’invisible. Chants de table & cuisines polyphoniques Sam. 28 août : 18h-19h Chanter ensemble, autour d’une table garnie des produits du village, pour la famille et les gens de passage – pratique ancestrale au cœur d’une pièce sonore réveillant nos rites du quotidien. Cosmovisions Dim. 29 août : 12h-13h Rencontre finale des influences les plus diverses, de rites rares anciens et nouveaux venus des quatres coins du monde, live mixtape créée par Moon pour la célébration d’une humanité en perpétuelle reconfiguration… ——- Vincent Moon, Petites Planètes Vincent Moon, à travers “Petites Planètes”, se passionne pour la musique et le sacré à travers le monde. Exploration poétique au cœur des rites, tant personnels que collectifs, ils rassemblent le tout au sein d’enregistrements musicaux, de performances filmées, d’installations immersives et d’œuvres photos. Une poésie de l’intime, un voyage immobile, un art comme soin, apportant nouvelles alternatives du monde et douces expérimentations pour nos corps et âmes. ——— Pass Sanitaire Cet évènement est soumis au Pass sanitaire, merci de présenter une des preuves suivantes : Un certificat de vaccination complet

Un test négatif de moins de 48h

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois

Contact :La REcyclerie http://www.larecyclerie.com https://www.facebook.com/larecyclerie2

Vincent Moon

