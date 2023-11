Slimane Et Pascal Obispo – Festival Les Nuits Bressanes 2024 STADE DE BRAM, 5 juillet 2024, LOUHANS.

Slimane Et Pascal Obispo – Festival Les Nuits Bressanes 2024 STADE DE BRAM. Un spectacle à la date du 2024-07-05 à 19:00 (2024-07-05 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Nous sommes heureux de vous dévoiler la première soirée de la programmation des Nuits Bressanes : Slimane et Pascal OBISPO Le vendredi 5/07/2024 Embarquez pour le Cupidon Tour de SLIMANE L’artiste fait son retour sur scène en solo pour nous présenter les titres de son dernier album, « Chroniques d’un Cupidon », qui bat tous les records depuis sa sortie. Il a prévu de faire le tour des Zéniths de France, de Belgique et de Suisse dès le mois de novembre 2023 et s’arrêtera à Louhans pour un show aussi puissant que sa voix. Puis Pascal OBISPO fêtera sur scène ses 30 ans de succès C’est un anniversaire à ne pas manquer ! Depuis son premier immense succès « Plus que tout au monde », Pascal Obispo n’a cessé d’écrire et de composer pour lui et pour d’autres grands artistes. A l’occasion de ses 30 ans de carrière, il repart pour une tournée évènement dans laquelle il revisitera toutes les chansons incontournables de son répertoire et certaines qu’il a écrites pour ses amis. Il sera accompagné de 12 musiciens pour vous présenter un show explosif et convivial et en même temps, rempli d’émotions. Nous vous attendons nombreux pour chanter avec ces deux artistes talentueux et reconnus. A très vite. L’équipe des Nuits Bressanes Slimane, Pascal Obispo Slimane, Pascal Obispo

Votre billet est ici

STADE DE BRAM LOUHANS 4 MONTEE DE SAINT CLAUDE Saône-et-Loire

8.0

EUR8.0.

Votre billet est ici