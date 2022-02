Lougarouve – une heure avec Anne Sylvestre Hydre en scène, 8 mars 2022, Le Trait.

Lougarouve – une heure avec Anne Sylvestre

Hydre en scène, le mardi 8 mars à 19:30

**Compagnie Cinquième Saison** En novembre 2020, Anne Sylvestre s’est physiquement éclipsée et ce, en dépit d’environ 495 projets en cours et d’un public amoureux… Chagrin… Et désir, immédiat, de garder cette œuvre vivante. Comment ? On serait trois filles, on essaierait de se laisser traverser par son œuvre foisonnante, en suivant nos intuitions, et on laisserait les choses venir…. **Avec** Nathalie Miravette, Raphaëlle Saudinos et Isabelle Turschwell **Mise en scène collective**

7€ à 12€

Hommage à une icône

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime



