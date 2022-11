Lougarouve – Mille Reflets d’Anne Sylvestre, 8 décembre 2022, .

Lougarouve – Mille Reflets d’Anne Sylvestre



2022-12-08 – 2022-12-08

EUR En novembre 2020, Anne Sylvestre s’est éclipsée, malgré 495 projets et un public amoureux… Chagrin… Et désir immédiat de la garder vivante. Comment ?

On se laisserait traverser par son œuvre foisonnante…

On rêverait d’un spectacle profond et drôle pour lui être fidèle.

On voudrait tout chanter, mais faudrait choisir…

Alors, on parlerait des gens… de « Ceux qui doutent », et de tous les autres…

Un moment suspendu qui enchante les proches d’Anne Sylvestre et ceux qui la découvrent.

