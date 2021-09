Vauhallan Allée des écoles Essonne, Vauhallan L’Ouest Loin – Compagnie Olivier Debelhoir Allée des écoles Vauhallan Catégories d’évènement: Essonne

Vauhallan

L’Ouest Loin – Compagnie Olivier Debelhoir Allée des écoles, 17 septembre 2021, Vauhallan. L’Ouest Loin – Compagnie Olivier Debelhoir

Allée des écoles, le vendredi 17 septembre à 18:30

« Je monte, je monte. Je décolle. Je respire. Si j’ai peur, je parle et ça m’ancre, me rattache aux gens. Je raconte alors d’où je viens : L’Ouest loin. » Qui est cet étrange trappeur chaussé de skis qui soliloque, dit des poèmes et chante des tubes ? A-t-il chuté si violemment que sa montagne et ses arbres se résument aujourd’hui à un escabeau et une poutre de chalet ? Durée : 30 min Suivi d’un concert de DES LIONS POUR DES LIONS Tout public Accès libre Le samedi 18 septembre à 18H30 Rendez vous au terrain d’évolution derrière les écoles – Allée des écoles à Vauhallan

Accès libre

Cirque Allée des écoles Vauhallan Vauhallan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Vauhallan Autres Lieu Allée des écoles Adresse Vauhallan Ville Vauhallan lieuville Allée des écoles Vauhallan