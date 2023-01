Loue River Salins-les-Bains Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Salins-les-Bains

Loue River Salins-les-Bains, 21 janvier 2023, Salins-les-Bains Salins-les-Bains. Loue River Maison du Géant Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains Jura Place Saint-Anatoile Maison du Géant

2023-01-21 – 2023-01-21

Place Saint-Anatoile Maison du Géant

Salins-les-Bains

Jura Salins-les-Bains 10 EUR Concert « Loue River » : Bernard Montrichard (guitares) et Lilavati (guitare, voix) « Une musique sans frontière, chaleureuse, intemporelle, juste l’onde, circulant à travers le vivant.

D’ici et d’ailleurs, couleurs ethnoblues.

Virtuosité, simplicité, convivialité. » Organisé par la Maison du Géant. lamaisondugeant@orange.fr https://www.helloasso.com/associations/la-maison-du-geant/evenements/loue-river-samedi-21-janvier-2023-a-salins-les-bains Place Saint-Anatoile Maison du Géant Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Salins-les-Bains Jura Place Saint-Anatoile Maison du Géant Ville Salins-les-Bains Salins-les-Bains lieuville Place Saint-Anatoile Maison du Géant Salins-les-Bains Departement Jura

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains-salins-les-bains/

Loue River Salins-les-Bains 2023-01-21 was last modified: by Loue River Salins-les-Bains Salins-les-Bains 21 janvier 2023 Jura Maison du Géant Place Saint-Anatoile Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains Salins-les-Bains, Jura

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura