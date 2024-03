LOUE MOI TA FEMME THEATRE A L’OUEST Caen, jeudi 20 mars 2025.

Que feriez vous si votre ami riche et célibataire proposait à votre couple de vous sortir d’une très grande difficulté financière en échange de louer votre femme pour une semaine ?En tout bien tout honneur bien sûr ! Juste pour votre ami qui rêve d’être marié. Alors mesdames, seriez vous prêtes pour sauver votre couple de la misère à rendre service à ce fameux ami ? Votre mari va-t-il tenir et ne pas résister à la tentation de venir espionner ? Cette comédie à 3 personnages vous fera revivre les portes qui claquent, les quiproquos improbables et encore bien d’autres surprises auxquelles vous n’êtes pas préparés. Cette pièce est signé Caroline Steinberg, une auteure qui a fait ses preuves depuis 16 ans notamment avec Sexfriends , Une chambre pour 2 et Je t’aime sur ordonnance . Et même si vous ne voulez pas louer votre femme, venez louer votre place de spectacle. On vous offre la caution de réveiller vos zygomatiques quand vous ferez l’état des lieux de cette comédie décapante !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2025-03-20 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14