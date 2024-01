LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE Loué, samedi 24 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:00:00

Avec le mondial 98 en toile de fond, oscillant entre causeries de vestiaire et penalty décisif, cette pièce est une déclaration d’amour à la “loose” et à tous ces moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir meilleur. Un spectacle drôle, émouvant et ravageur, qui fait du bien !

Il y a plus de 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa Girardet rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, il est rentré dans l’histoire et elle est restée sur la touche… jusqu’au succès de ce spectacle mis en scène par Julie Bertin ! Léa Girardet s’est inspirée de la coupe du monde 98 pour écrire ce seule en scène où elle fait le parallèle entre sa carrière de comédienne au chômage, cantonnée à de petits rôles, et le dévouement obligé des footballeurs remplaçants, lors des grandes compétitions internationales.

Et la comparaison est saisissante ! La jeune femme déroule un véritable marathon théâtral en suivant les pas du sélectionneur de l’équipe de France dans un récit qui commence dans le vestiaire d’un stade, au cours d’un match. Le Syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour à la lose et à tous ces moments de doutes qui nous poussent chaque jour à persévérer face à l’échec.

Centre Culturel Courmesnil

Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire culture@cc-lbn.fr



