Magie du patrimoine à Loudun Loudun, vendredi 26 juillet 2024.

Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 17:00:00

fin : 2024-08-16

En 2023, l’histoire de Loudun devient magique, avec un spectacle, créé 100% sur mesure, mêlant magie et histoire.

Une visite historique pimentée par les tours de magie et l’esprit décalé de Mehdi Ouazzani Magicien.

✒️ Réservations : à la Collégiale 05 49 98 62 00

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais