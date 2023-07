Journées Européennes du Patrimoine à Loudun Loudun, 16 septembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Collegiale-Sainte-Croix :

Samedi 10h30-12h30; 14h30-18h30; Dimanche 14h30-18h30

Exposition le Patrimoine de Loudun se dévoile. Démonstration atelier réalisation d’une fresque

Musée Charbonneau-Lassay :

Samedi 10h30-12h30;14h30-18h30; Dimanche 14h30-18h30

Atelier Taille de Pierre et conférence dimanche après-midi sur l’entretien et restauration du patrimoine en Tuffeau

Musée Renaudot :

Samedi 10h30-12h30;14h30-18h30; Dimanche 14h30-18h30

Visites du musée et Lectures théâtralisées d’œuvres du Patrimoine Littéraire ;

samedi et dimanche après-midi

Eglise Saint Hilaire du Martray, porte du Martray, et Salle capitulaire du Martray :

Samedi et dimanche 10h-19h

Maison de l’Art roman :

Samedi 14h30-18h

Vélodrome et Piscine d’été

Visite de sites de loisirs sportifs emblématiques de Loudun, dimanche après-midi.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Collegiale-Sainte-Croix :

Saturday 10:30am-12:30pm; 2:30pm-6:30pm; Sunday 2:30pm-6:30pm

Exhibition: Loudun?s heritage unveiled. Demonstration of a fresco workshop

Musée Charbonneau-Lassay :

Saturday 10.30am-12.30pm;2.30pm-6.30pm; Sunday 2.30pm-6.30pm

Stone-cutting workshop and conference on Sunday afternoon on the maintenance and restoration of Tuffeau heritage

Musée Renaudot :

Saturday 10:30am-12:30pm;2:30pm-6:30pm; Sunday 2:30pm-6:30pm

Tours of the museum and staged readings of works from our literary heritage ;

saturday and Sunday afternoons

Eglise Saint Hilaire du Martray, Porte du Martray, and Salle capitulaire du Martray :

Saturday and Sunday 10am-7pm

House of Romanesque Art :

Saturday 2.30pm-6pm

Velodrome and summer swimming pool

Visit Loudun?s emblematic sports venues, Sunday afternoon

Colegiale-Sainte-Croix :

Sábado 10.30-12.30 h; 14.30-18.30 h; domingo 14.30-18.30 h

Exposición sobre el patrimonio de Loudun. Demostración de un taller de frescos

Museo Charbonneau-Lassay :

Sábado 10.30-12.30 h; 14.30-18.30 h; domingo 14.30-18.30 h

Taller de cantería y conferencia el domingo por la tarde sobre el mantenimiento y la restauración del patrimonio de Tuffeau

Museo Renaudot :

Sábado 10.30-12.30; 14.30-18.30; domingo 14.30-18.30

Visitas del museo y lecturas dramatizadas de obras de nuestro patrimonio literario;

sábados y domingos por la tarde

Iglesia de San Hilario de Martray, Puerta de Martray y Sala capitular de Martray:

Sábado y domingo de 10.00 a 19.00 h

Casa del Arte Románico :

Sábado 14:30-18:00

Velódromo y piscina de verano

Visita de los lugares deportivos emblemáticos de Loudun, domingo por la tarde

Collegiale-Sainte-Croix :

Samstag 10.30-12.30 Uhr; 14.30-18.30 Uhr; Sonntag 14.30-18.30 Uhr

Ausstellung: Das Kulturerbe von Loudun wird enthüllt. Vorführung eines Fresken-Workshops

Museum Charbonneau-Lassay :

Samstag 10.30-12.30 Uhr; 14.30-18.30 Uhr; Sonntag 14.30-18.30 Uhr

Steinmetz-Workshop und Konferenz am Sonntagnachmittag über die Pflege und Restaurierung des Tuffstein-Erbes

Renaudot-Museum:

Samstag 10.30-12.30 Uhr;14.30-18.30 Uhr; Sonntag 14.30-18.30 Uhr

Museumsbesuche und szenische Lesungen von Werken des literarischen Erbes ;

samstag- und Sonntagnachmittag

Kirche Saint Hilaire du Martray, Porte du Martray und Kapitelsaal des Martray :

Samstag und Sonntag 10-19 Uhr

Maison de l’Art roman :

Samstag 14.30-18 Uhr

Velodrom und Sommerschwimmbad

Besichtigung von symbolträchtigen Sportfreizeitstätten in Loudun, Sonntagnachmittag

