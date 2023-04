Sortie Botanique et Patrimoine avec Arbrissel, 2 septembre 2023, Loudun.

Arbrissel organise une sortie à la journée sur les thèmes botanique et patrimoine dans le Loudunais.

Le lieu n’étant pas défini à ce jour, veuillez contacter l’association..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . EUR.

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Arbrissel organizes a day trip on botanical and heritage themes in the Loudunais.

The place is not defined yet, please contact the association.

Arbrissel organiza una excursión de un día sobre los temas de la botánica y el patrimonio en el Loudunais.

El lugar aún no está definido, póngase en contacto con la asociación.

Arbrissel organisiert einen Tagesausflug zu den Themen Botanik und Kulturerbe in der Region Loudunais.

Der Ort steht noch nicht fest, bitte kontaktieren Sie die Organisation.

Mise à jour le 2023-02-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais