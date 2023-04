L’invitation des vignerons du Pays Loudunais La Tour Carrée, 28 juillet 2023, Loudun.

Le jardin d’inspiration médiéval au pied de la Tour récemment restaurée servira de cadre à des dégustations ; Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire.

A 19h30 : concert de Sunny Street Jazz : fondé en 2017, le groupe Sunny Street Jazz est composé de quatre musiciens :

Joël (saxophone soprano, banjolélé, chant) Natacha (saxophone baryton) Jean-Jacques (caisse claire, washboard, chant) Philippe (banjo).Le groupe joue les standards du répertoire du jazz de la Nouvelle-Orléans.

restauration sur place, possibilité de monter à la Tour.

réservations 05 49 22 22 22.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 23:00:00. .

La Tour Carrée

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The medieval-inspired garden at the foot of the recently restored Tower will be the setting for tastings; the winemakers will offer a special moment and talk about their work, their land, their know-how.

At 7:30 pm: Sunny Street Jazz concert: founded in 2017, the Sunny Street Jazz group is composed of four musicians:

Joel (soprano saxophone, banjolele, vocals) Natacha (baritone saxophone) Jean-Jacques (snare drum, washboard, vocals) Philippe (banjo).The group plays the standards of the New Orleans jazz repertoire.

catering on site, possibility to go up to the Tower.

reservations 05 49 22 22 22

El jardín de inspiración medieval a los pies de la Torre recientemente restaurada será el escenario de las degustaciones; los viticultores ofrecerán un momento especial y hablarán de su trabajo, su tierra y su saber hacer.

A las 19:30: concierto de Sunny Street Jazz: fundado en 2017, el grupo Sunny Street Jazz está compuesto por cuatro músicos:

Joël (saxofón soprano, banjolélé, voz) Natacha (saxofón barítono) Jean-Jacques (caja, tabla de lavar, voz) Philippe (banjo).El grupo interpreta estándares del repertorio de jazz de Nueva Orleans.

catering in situ, posibilidad de subir a la Torre.

reservas 05 49 22 22 22

Der mittelalterlich inspirierte Garten am Fuße des kürzlich restaurierten Turms wird den Rahmen für Verkostungen bilden; Die Winzer werden einen besonderen Moment anbieten und über ihre Arbeit, ihr Terroir und ihr Know-how sprechen.

Um 19:30 Uhr: Konzert von Sunny Street Jazz: Die 2017 gegründete Band Sunny Street Jazz besteht aus vier Musikern:

Joël (Sopransaxophon, Banjolelé, Gesang) Natacha (Baritonsaxophon) Jean-Jacques (Snare, Washboard, Gesang) Philippe (Banjo).Die Band spielt Standards aus dem Repertoire des New-Orleans-Jazz.

essen und Trinken vor Ort, Möglichkeit, auf den Turm zu steigen.

reservierungen 05 49 22 22

Mise à jour le 2023-03-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais