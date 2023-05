Concert Telma & Louise Michel Café Partagé, 14 juillet 2023, Loudun.

Trio insolite en acoustique à venir découvrir ou redécouvrir !

Telma et Louise Michel, une nouvelle fois au café, pour notre plus grand plaisir.

Concert au chapeau..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Unusual acoustic trio to discover or rediscover!

Telma and Louise Michel, once again at the café, for our greatest pleasure.

Concert with the hat.

¡Un trío acústico insólito para descubrir o redescubrir!

Telma y Louise Michel, una vez más en el café, para nuestro gran placer.

Concierto a la gorra.

Ungewöhnliches akustisches Trio, das es zu entdecken oder wiederzuentdecken gilt!

Telma und Louise Michel wieder einmal im Café, zu unserem größten Vergnügen.

Konzert mit Hut.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais