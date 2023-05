Portes ouvertes de l’Association Progecat 45 Avenue de Ouagadougou, 9 juin 2023, Loudun.

Vente de vin et collation à l’ESAT, Annexe avenue de Ouagadougou de 9h à 12h

Crêpes et musique au Foyer d’hébergement, 38 rue des Meures de 15h à 18h

Entrée libre.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 18:00:00. EUR.

45 Avenue de Ouagadougou ESAT Annexe « Les Chevaux Blancs »

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wine sale and snack at the ESAT, Annexe avenue de Ouagadougou from 9am to 12pm

Pancakes and music at the Foyer d’hébergement, 38 rue des Meures from 3 to 6 pm

Free entrance

Venta de vinos y aperitivos en la ESAT, anexo avenida de Uagadugú, de 9.00 a 12.00 h

Tortitas y música en el Foyer d’hébergement, 38 rue des Meures de 15h a 18h

Entrada gratuita

Weinverkauf und Snacks im ESAT, Annexe avenue de Ouagadougou von 9 bis 12 Uhr

Crêpes und Musik im Foyer d’hébergement, 38 rue des Meures von 15:00 bis 18:00 Uhr

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais