Secrets de pays : le Pé de Jojo Aérodrome, 3 juin 2023, Loudun.

Découverte de la Nature

Rendez-vous à l’Aérodrome, Véniers (86200 Loudun)

La butte de Jupiter, pointe de terre sacrée, est un des ultimes sanctuaires végétal et animal du Nord-Vienne.

Une super sente aménagée vous fait pénétrer au coeur de cet antre merveilleux, un site naturel béni des dieux..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Aérodrome Lieu-dit Bellevue

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the Nature

Meeting point at the Aerodrome, Véniers (86200 Loudun)

The « Butte de Jupiter », a sacred point of land, is one of the ultimate plant and animal sanctuaries of the Nord-Vienne.

A super pathway will lead you into the heart of this marvelous den, a natural site blessed by the gods.

Descubrir la naturaleza

Cita en el Aeródromo, Véniers (86200 Loudun)

La Butte de Jupiter, punto sagrado de la tierra, es uno de los últimos santuarios vegetales y animales de la Nord-Vienne.

Un estupendo sendero le adentrará en el corazón de esta maravillosa guarida, un paraje natural bendecido por los dioses.

Entdeckung der Natur

Treffpunkt: l’Aérodrome, Véniers (86200 Loudun)

Der Jupiterhügel, eine heilige Landspitze, ist eines der letzten pflanzlichen und tierischen Heiligtümer des Nord-Vienne.

Ein wunderschön angelegter Pfad führt Sie ins Herz dieser wunderbaren Höhle, einer von den Göttern gesegneten Naturstätte.

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme du Pays Loudunais