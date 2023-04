Chant à répondre en apéro avec Claire Marie 12 Rue du Collège, 28 avril 2023, Loudun.

Le temps d’un apéro, Claire Marie, passionnée de chants traditionnels francophones, mènera pour vous les chants à «ripouner» d’un répertoire varié et accessible à tous.

Pas besoin de savoir chanter, chacun y va simplement de sa voix, sans prise de tête !

Partage, simplicité et joie. N’hésitez pas, ça fait un bien fou !

Concert au chapeau.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . .

12 Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



During an aperitif, Claire Marie, passionate about traditional French songs, will lead the songs to be « ripened » from a varied repertoire accessible to all.

No need to know how to sing, each one will simply sing, without any headache!

Sharing, simplicity and joy. Don’t hesitate, it feels great!

Hat concert

Durante un aperitivo, Claire Marie, apasionada de las canciones tradicionales francesas, dirigirá las canciones a « madurar » a partir de un repertorio variado y accesible a todos.

No hace falta saber cantar, todo el mundo puede simplemente cantar con ella, ¡sin quebraderos de cabeza!

Compartir, sencillez y alegría. No lo dude, ¡sienta de maravilla!

Concierto con sombrero

Während eines Aperitifs führt Claire Marie, eine leidenschaftliche Anhängerin traditioneller französischsprachiger Lieder, für Sie die Lieder zum « ripouner » aus einem vielfältigen und für alle zugänglichen Repertoire an.

Sie müssen nicht singen können, jeder gibt einfach seine Stimme ab, ohne Kopfzerbrechen!

Austausch, Einfachheit und Freude. Zögern Sie nicht, es tut unglaublich gut!

Konzert mit Hut

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme du Pays Loudunais