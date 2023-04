Visite commentée de l’exposition « En résonances, Écritures de lumière » Collégiale Sainte-Croix, 22 avril 2023, Loudun.

Par Yves Phelippot et Jean-Christophe Roudot

Photographe-plasticien, Yves PHELIPPOT aime jouer avec l’image. Vibration, chose qui peut paraitre curieuse quand on parle photographie, pourtant c’est bien l’effet vibratoire qui interpelle face à ses panneaux de 3 mètres de long qui habilleront la nef et le chœur de la Collégiale.

Des œuvres qui se marient parfaitement avec les installations de Jean- Christophe ROUDOT, qui, fasciné par le sens ou la vie que peuvent avoir les objets, quels qu’ils soient, les assemblent dans des maquettes de tailles et matériaux variés..

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By Yves Phelippot and Jean-Christophe Roudot

Yves PHELIPPOT, photographer and visual artist, likes to play with the image. Vibration, something that may seem curious when talking about photography, yet it is the vibratory effect that calls out to his 3-meter long panels that will dress the nave and the choir of the Collegiate Church.

These works are a perfect match for the installations of Jean-Christophe ROUDOT, who, fascinated by the meaning or life that objects can have, whatever they may be, assembles them in models of various sizes and materials.

Por Yves Phelippot y Jean-Christophe Roudot

Yves PHELIPPOT es un fotógrafo y artista visual al que le gusta jugar con las imágenes. La vibración, algo que puede parecer extraño cuando se habla de fotografía, es sin embargo el efecto vibratorio que llama a sus paneles de 3 metros de largo que cubrirán la nave y el coro de la Colegiata.

Estas obras encajan a la perfección con las instalaciones de Jean-Christophe ROUDOT, quien, fascinado por el sentido o la vida que pueden tener los objetos, sean cuales sean, los ensambla en maquetas de diversos tamaños y materiales.

Von Yves Phelippot und Jean-Christophe Roudot

Yves PHELIPPOT, ein Fotograf und Plastiker, spielt gerne mit dem Bild. Seine drei Meter langen Tafeln, die das Kirchenschiff und den Chor der Stiftskirche schmücken werden, wecken die Aufmerksamkeit des Betrachters, da sie eine vibrierende Wirkung haben.

Diese Werke passen perfekt zu den Installationen von Jean-Christophe ROUDOT, der von der Bedeutung und dem Leben, das Gegenstände haben können, fasziniert ist und sie in Modellen verschiedener Größen und Materialien zusammensetzt.

