Débat de l’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité 12 Rue du Collège, 21 avril 2023, Loudun.

Luc Bonet, délégué départemental de l’ADMD (https://www.admd.net/) proposera un point d’information sur la loi actuelle (dite Claeys-Leonetti) et les préconisations de la convention citoyenne suivi d’un débat sur les évolutions législatives souhaitables..

12 Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Luc Bonet, departmental delegate of ADMD (https://www.admd.net/) will offer an information point on the current law (known as Claeys-Leonetti) and the recommendations of the citizens’ convention, followed by a debate on desirable legislative changes.

Luc Bonet, delegado departamental de la ADMD (https://www.admd.net/) ofrecerá una actualización de la ley actual (conocida como Claeys-Leonetti) y las recomendaciones de la convención de ciudadanos, seguida de un debate sobre la evolución legislativa deseable.

Luc Bonet, Delegierter des Departements ADMD (https://www.admd.net/) wird einen Informationsstand über das aktuelle Gesetz (das sogenannte Claeys-Leonetti-Gesetz) und die Empfehlungen des Bürgerkonvents anbieten, gefolgt von einer Debatte über wünschenswerte gesetzliche Entwicklungen.

