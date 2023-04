Le Café des Expats Café Partagé Loudun Catégories d’évènement: Loudun

Vienne

Le Café des Expats Café Partagé, 17 avril 2023, Loudun. tous les Lundis matins pour parler français avec Anne-Marie.

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 12:00:00. .

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



every Monday morning to speak French with Anne-Marie todos los lunes por la mañana para hablar en francés con Anne-Marie jeden Montagmorgen, um mit Anne-Marie Französisch zu sprechen Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

