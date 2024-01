Conférence « De Lucy aux bâtisseurs de mégalithes : la longue marche de l’humanité » Loudun, samedi 6 avril 2024.

Conférence « De Lucy aux bâtisseurs de mégalithes : la longue marche de l’humanité » Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Par M. Michel Philippe, archéologue

Des artistes décorant la grotte Chauvet voici près de 36 000 ans aux groupes mésolithiques vers – 10 000 ans, ils ont occupé l’Europe en continuité … jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle vague de migrations, entre – 8 000 et – 6 000 ans, apportant avec elle un nouveau mode de vie : l’agriculture et l’élevage (le Néolithique). C’est au sein de cette Europe des premiers paysans que vont s’épanouir les constructions mégalithiques européennes qui maillent encore tant de territoires, dont le Loudunais.

Quels sont les moteurs de l’évolution ? Comment ces mouvements de population se sont-ils déroulés ? Quelles sociétés, pour ces différentes humanités ? La conférence vous propose de parcourir en images cette longue marche de l’humanité, aux côtés de nos ancêtres préhistoriques.

Rue du Relandais

