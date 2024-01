Conférence « Alcide d’Orbigny (1802-1857) de l’Amérique du sud au Poitou » Loudun, samedi 9 mars 2024.

Conférence « Alcide d’Orbigny (1802-1857) de l’Amérique du sud au Poitou » Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09

Par M. Pascal Auger

Alcide d’Orbigny est un voyageur naturaliste dont la famille s’est installée à la Rochelle. Sa carrière commence quand le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris lui confie une mission en Amérique du sud destinée à compléter les connaissances naturalistes sur ce continent. Il visite de nombreux pays notamment la Bolivie. À partir de 1835 il amplifie ses travaux de paléontologie et publie un ouvrage de renommée mondiale « Paléontologie française ». Chercheur infatigable, il définit pour le Jurassique et le Crétacé des stratotypes ou coupes géologiques de référence: le Toarcien observable notamment près de Thouars (Deux Sèvres), le Turonien (pour la Touraine) pour le Tuffeau sur lequel s’ancre le Poitou et nos territoires. Ses nombreuses découvertes et travaux sont les fondamentaux de la géologie stratigraphique moderne et toujours d’actualité.

Rue du Relandais

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mariefracebaustert@gmail.com



