33ème Foire aux Traditions Pyrénéennes LOUDENVIELLE Loudenvielle, 18 août 2024, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Point d’orgue de la saison d’été dans la Vallée du Louron, la 32ème Foire aux Traditions Pyrénéennes de GENOS / LOUDENVIELLE , située au bord du magnifique lac de Génos Loudenvielle, constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local traditionnel, avec notamment la présence d’une centaine d’artisans producteurs pyrénéens. Michel Etcheverry chanteur du Pays Basque sera présent..

2024-08-18 fin : 2024-08-18 . .

LOUDENVIELLE au lac de Génos Loudenvielle

Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



The highlight of the summer season in the Louron Valley, the 32nd Foire aux Traditions Pyrénéennes de GENOS / LOUDENVIELLE, located on the shores of the magnificent lake of Génos Loudenvielle, is a harmonious marriage between agropastoralism, tourism and traditional local crafts, with notably the presence of a hundred Pyrenean craftsmen and producers Michel Etcheverry, a singer from the Basque Country, will be present.

Punto culminante de la temporada estival en el valle de Louron, la 32ª Feria de las Tradiciones Pirenaicas de GENOS / LOUDENVIELLE , situada a orillas del magnífico lago de Génos Loudenvielle, es un armonioso maridaje entre agropastoralismo, turismo y artesanía tradicional local, con la presencia en particular de un centenar de productores artesanos pirenaicos. Michel Etcheverry, cantante del País Vasco, estará presente.

Foire aux Traditions Pyrénéennes de GENOS / LOUDENVIELLE , die am Ufer des wunderschönen Sees von Génos Loudenvielle stattfindet, ist der Höhepunkt der Sommersaison im Louron-Tal. Sie stellt eine harmonische Verbindung zwischen Agropastoralismus, Tourismus und traditionellem lokalem Handwerk dar, wobei insbesondere die Anwesenheit von rund 100 handwerklichen Erzeugern aus den Pyrenäen zu erwähnen ist. Michel Etcheverry, ein Sänger aus dem Baskenland, wird anwesend sein.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT de la Vallée du Louron|CDT65